Op vrijdag 18 augustus 2017 zou onze tweede ZangTalent Roadshow plaats in Villa Fiesta. Deze stond ook in het teken van onze presentator Robby zijn verjaardag. Door onvoorziene omstandigheden en buiten onze wil om is deze show geannuleerd. We verwelkomen jullie graag op de volgende shows op 25 augustus in De Kroon, Dorp 15 te Poederlee daar zijn optredens van Erwin Berger, DeoDice, Vivi, Jake, Stefke, Ive Renaarts en Per Total.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts