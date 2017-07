Op vrijdag 18 augustus 2017 om 20u00 vind de tweede ZangTalent Roadshow plaats. Deze zal doorgaan in Danscafé Villa Fiesta, Wechelsebaan 194 te Lille. Die dag is onze gastheer Robby jarig. 8 artiesten kregen een uitnodiging in de bus voor een optreden. De artiesten die de revue zullen passeren zijn Thomas, Britt, Dre Rogers, Indra, Jaimy, Sabine, Robin West en David Decoene. De toegang bedraagt 5 euro. Wie reeds een steunkaart heeft gekocht kan op vertoon van deze kaart gratis binnen. Er zijn geen voorbehouden plaatsen deze dag.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts